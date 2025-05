Zielscheibe für Cyberangriffe zu sein, gehört für Unternehmen zum Tagesgeschäft. Die Bedrohungslage bleibt angespannt. Überraschend sind die Entwicklungen, die sich im Jahresverlauf geändert haben - das „Geschäftsmodell“ Cybercrime entwickelt sich extrem dynamisch.

Die Angriffe durch „staatlich unterstützte Akteure“ haben sich in Österreich von 12 auf 28 Prozent mehr als verdoppelt. „Österreichische Unternehmen bleiben von den geopolitischen globalen Konflikten nicht mehr länger verschont“, sagt Studienautor und KPMG-Partner Robert Lamprecht. Datendiebstahl, Erpressung mit Ransomware und die Manipulation kompletter Geschäftsprozesse gehören zum Standardrepertoire. „Die Bedrohung ist erheblich, die Angreifer agieren hochprofessionell“, so Lamprecht. Bei aller technischen Camouflage ist es ein offenes Geheimnis, dass viele dieser Attacken ihren Ursprung im russischen Untergrund haben, der aber nicht zwingend von dort aus operieren muss.

Permanent angepasst werden die Strategien, wie sich die Angreifer in Unternehmensnetzwerke einschleichen. „Scam-Anrufe haben es aus dem Stand in die Top 5 der Eintrittstore geschafft“, berichtet Lamprecht. „Unter dem Vorwand einer laufenden Bewerbung wird etwa versucht, Informationen aus dem Unternehmen zu bekommen“, beschreibt der Experte eine aktuelle Masche dieser betrügerischen Kontaktaufnahme.

Ebenfalls im Arsenal ist die KI: Deepfake-Attacken werden bei Cyberangriffen heute im großen Stil gefahren. Stimm- und Bildklone sind Dank mächtiger Sprachmodelle im industriellen Maßstab leicht herzustellen. Jeder zehnte Kompromittierungsversuch passiert über gefälschte Sprach- oder Videonachrichten, die bei der Belegschaft landen, wo etwa Führungskräfte imitiert werden.

13 Prozent aller Befragten hatte letztes Jahr einen "erfolgreichen" Angriff, der zu Schäden oder Beeinträchtigungen geführt hat. Immerhin eine leichte Verbesserung zum Vorjahr. Allerdings deckt ein Viertel der Betroffenen den Mantel des Schweigens darüber, meldet weder an die Behörden noch an eventuell betroffene Kunden oder Partner, gaben die Befragten preis. Größere Unternehmen können sich mittlerweile offenbar besser wappnen, bei KMU besteht Aufholbedarf. „Anscheinend verlagern Erpresser ihre Aktivitäten gerade verstärkt auf KMU“, so Lamprecht.