IWF warnt vor Cyber-Attacken mit systemischen Folgen

Cyber-Angriffe gehören zu den größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft, und die Gefahr, Opfer einer solchen Attacke zu werden, steigt ständig weiter an. Auch etliche österreichische Unternehmen und Einrichtungen wurden bereits Opfer solcher Angriffe. Der dadurch entstandene Schaden geht mitunter in höhere Millionen-Bereiche.

Hinzu kommt für die betroffenen Unternehmen künftig noch das Risiko von erhöhten Strafen aufgrund von Versäumnissen und Verstößen gegen die NIS2-Richtlinie, die bis zum 17. Oktober 2024 in den EU-Mitgliedsstaaten verpflichtend umgesetzt werden muss.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt im Global Financial Stability Report vom April 2024 (Kapitel3) davor, dass der Finanzsektor hochgradig gefährdet ist und ein schwerwiegender Cybervorfall Risiken für die makrofinanzielle Stabilität darstellen könnte.

In seiner Analyse urteilt der IWF: "Der Finanzsektor ist in einzigartiger Weise Cyber-Risiken ausgesetzt. Finanzunternehmen geraten aufgrund der großen Mengen sensibler Daten und Transaktionen, die sie verarbeiten, häufig ins Visier von Kriminellen, die Geld stehlen oder Wirtschaftsaktivitäten stören wollen. Angriffe auf Finanzunternehmen machen fast ein Fünftel der Gesamtzahl aus, wobei Banken am stärksten gefährdet sind."