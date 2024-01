Third-Party-Cookies stehen seit längerem in schwerer Kritik. Konsumenten- und Datenschützer sowie Juristen sehen sie als Bedrohung für die Privatsphäre der Internetbenutzer. Besonders auch deswegen, weil es Unternehmen ermöglicht, detaillierte Benutzerprofile zu erstellen und so tiefe Einblicken in die persönlichen Interessen und Lebensumstände der Personen zu bekommen.

Wer etwa wiederholt nach speziellen Gesundheitsproblemen und Lösungen dafür sucht, kann ohne es zu wissen besonderen Risikogruppen zugeordnet werden. Wer plötzlich und wiederholt beginnt, Websites zum Themen wie "Hochzeit", "Schwangerschaft" oder "Geburt" wird ebenfalls entsprechend klassifiziert wie eine Person, die sich mit großem Interesse neuen Modellen bestimmter Automarken widmet.

Der deutsche Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) sieht "Tracking und Profilbildung für Werbezwecke etwa generell kritisch", wie Referent Florian Glatzner betont. Die Problematik beschränke sich nicht auf eine Technologie, wie etwa die Drittanbieter-Cookies. So sei Werbung teils gezielt auf die Schwächen der Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnitten. "Dies gefährdet den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre, ermöglicht Manipulation und begünstigt Diskriminierung."

Zudem sei für Verbraucher oft nicht absehbar, welche Reichweite und Folgen ihre Einwilligung habe. "Dafür sind der Online-Werbemarkt und die dahinter liegenden Technologien (wie auch die Privacy-Sandbox) zu komplex, zu intransparent und zu wenig kontrollierbar", erklärt Glatzner. Nach Ansicht des vzbv solle das Tracking und die Profilbildung zu Werbezwecken daher insgesamt untersagt werden.