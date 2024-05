FTI-Monitor: Österreich ist noch nicht FIT

Es gibt im FTI-Monitor jedoch auch Positives zu lesen. So ist etwa die Finanzierung von Forschung und Entwicklung in Österreich überdurchschnittlich. Da die öffentliche Forschungsförderung, besonders in der Unternehmensförderung, weiter intensiviert wurde, gehört Österreich in diesem Bereich erstmals zu den Top 3-Ländern. Um innovative und damit risikoreiche Forschungsvorhaben zu unterstützen, empfiehlt der FORWIT jedoch, die direkte Förderung zu verstärken.

Die Unternehmensförderung trägt auch wesentlich zu Österreichs Standortattraktivität bei, die gegenüber den Innovation Leaders nach wie vor überdurchschnittlich hoch bewertet wird. Einen positiven Beitrag leisten zudem die Strenge der Regulierung geistigen Eigentums und die Verfügbarkeit von Strom aus sauberen Quellen. Dämpfend wirken hingegen Aspekte wie Unternehmensbesteuerung, Qualität der Publikationen, die Zahl von Tertiärabschlüssen in naturwissenschaftlichen und technologischen Fachrichtungen und die nationale Regulierungsqualität.

Im Bereich der Kreislaufwirtschaft kann Österreich ebenfalls punkten. Dafür verantwortlich sind vor allem Investionen in kreislaufwirtschaftliche Anlagen, die Wertschöpfung der Betriebe und der Anteil kreislaufwirtschaftlicher Exporte. Weitere Stärken bilden die Menge des gesammelten Elektroschrotts und der hohe Recyclinganteil von Batterien. Herausforderungen liegen in der Verwertung von future waste, also von aktuell existierenden Produkten, die künftig zu Abfall werden, und der Notwendigkeit, die Grundlagenforschung in diesem Bereich weiter zu auszubauen.