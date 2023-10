Eine aktuelle Marktstudie der Managementberatung Horváth 1) zeigt auf, dass die Energieversorger in der DACH-Region im Wasserstoff aufgrund der Unsicherheit und fehlenden Infrastruktur in nächster Zukunft wenig Potenzial im Vergleich zu anderen Energiemarktsegmenten sehen – und das über alle Geschäftsbereiche hinweg, von der Erzeugung über Infrastrukturdienstleistungen bis hin zum Vertrieb. Vier von fünf Topmanagern in der Energiebranche sagen, dass eine gut funktionierende bzw. geplante Wasserstoffinfrastruktur die Voraussetzung sei, zu investieren. Stattdessen fokussieren viele Energieversorger auf den Ausbau erneuerbarer Stromquellen im In- und Ausland: Statt Wasserstoff setzt man vorrangig auf Elektrifizierung.

Erst jeder vierte Energieversorger hat eine Vorstellung davon, wie sein zukünftiges Geschäftsmodell in punkto Wasserstoff aussehen könnte. Für eigene Investitionen in ein Wasserstoffnetz fehlen den EVU aktuell die Mittel und Kapazitäten sowie Anreize. Mit Blick auf das Jahr 2030 steigt der Optimismus zwar, aber auch nur, wenn es um den Einsatz von H 2 in der Industrie geht. Dagegen erwartet niemand mehr, dass Wasserstoff in der Wärmeversorgung privater Haushalte in Zukunft eine Rolle spielen wird. Bei einer früheren Befragung hielten dies noch 12% für möglich.