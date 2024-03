Dropbox Replay: Workflow-Optimierung für Video-Producer

Content-Erstellung und kreative Prozesse finden schon lange nicht mehr im gemeinsamen Büroraum statt. Für Kreativschaffende haben Begriffe wie "geregelte Arbeitszeit" oder "Arbeitsort" zumeist schon lange ihre klassische Bedeutung verloren.

Distanz und Ort spielen keine Rolle mehr. Der Markt zu einem internationalen geworden. Sowohl Auftraggeber als auch Kreativ-Teams sind oft über verschiedene Länder und Zeitzonen verteilt. Wer an kreativen Schaffensprozessen beteiligt ist, hat die Möglichkeit, von jedem Ort aus zu arbeiten. Möglichkeiten werden jedoch rasch zu Bedingungen. Und daher ist der Anspruch an Kreative mittlerweile auch, dass sie jederzeit und von überall aus bereit sind, in der Sekunde in den Job-Modus zu switchen, an Besprechungen teilzunehmen oder sich neuen Aufgaben stellen.

Zeitzonen und kulturelle Besonderheiten müssen dabei überwunden werden. Dazu kommt der Druck, die Arbeit zügig und in hoher Qualität fertigzustellen, wobei bei größeren Jobs das gesamte Team das Tempo mitgehen muss.