CFO-Studie 2024: Woran die Transformation schwächelt

Interessant ist, dass die Transformation in Richtung "data-driven company" trotzdem hohe Priorität genießt (80% Zustimmung). Dafür reservieren die CFOs schon jetzt ein Viertel ihrer Transformationsbudgets. Es mangelt also nicht am Bewusstsein, sondern eher an den konkreten Ressourcen zur Anpassung bzw. Umsetzung der Transformationsprojekte. Die Standardisierung von Prozessen, Datenintegration und Weiterentwicklung von Datenplattformen gehören zu den Top-3-Prioritäten.

Die mannigfachen Vorteile, Datenverfügbarkeit und Auswertung in den Mittelpunkt des operativen Geschäfts zu stellen, sind vielen CFOs klar, wobei sie vor allem an valide Entscheidungsgrundlagen sowie genauere Prognosen und Planungen denken, allenfalls noch an verbessertes Risikomanagement. Aber es fehlt noch an der Vorstellungskraft, echte Chancen für neue Geschäftsmodelle, Produkte und Services abzuleiten. Erst wenn sich dieses „Data Mindset“ in den Führungsetagen einstellt, werden sich neue Horizonte erschließen.