Ausfallzeiten: Wie Unternehmen Milliarden verlieren & was sie dagegen tun können

Die Studie zeigt, dass Unternehmen, die gezielt in ihre digitale Resilienz investieren, besser mit Ausfallzeiten umgehen können. Diese sogenannten "Resilienz-Leader" investieren mehr in Cybersicherheitstools und Observability-Tools und haben innovativere Strategien für Sicherheit und Observability entwickelt. Sie sind in der Lage, ihre Systeme nach Ausfällen schneller wiederherzustellen und haben geringere direkte und versteckte Kosten.

"Du kannst einem Problem den ganzen Tag lang Geld hinterherwerfen, ohne es damit zu lösen. Resilienz-Leader zu sein bedeutet, ein Mindset zu haben, das Ausfallzeiten nicht akzeptiert – und deshalb Prozesse und Praktiken zu etablieren, die das ermöglichen", wird Greg Leffler, Director of Developer Evangelism von Splunk zitiert.