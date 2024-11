Süße Versuchung ohne Reue?

Ob Schokolade, Torte oder Limonade – Süßes scheint eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die meisten Menschen zu haben. Das ist kein Zufall, denn der Mensch wird mit einer natürlichen Vorliebe für Süßes geboren. Denn jede Geschmacksqualität erfüllt auch eine physiologische Funktion. So ist der süße Geschmack ein Hinweis auf Kohlenhydrate und Energie. Doch die Genussmomente haben ein bitteres Nachspiel: Zu viel Zucker verursacht nicht nur ­Gewichtszunahme, sondern hat auch andere negative gesundheitliche Folgen wie Karies oder erhöhten Blutdruck.

Nationale und internationale Gesundheitsorganisationen wie die WHO versuchen daher, mit Empfehlungen zur Limitierung von hohen Fett-, Salz- und Zuckermengen in Lebensmitteln gegenzusteuern. Im Nährwertprofil der WHO wird jedoch nicht nur eine Reduktion von zuckerhaltigen Lebensmitteln, sondern eine generelle Reduktion von süßem Geschmack in der Ernährung empfohlen. „Diese allgemeine ,Süße-Regulation‘ geht zu weit, denn Süße ist im Allgemeinen nicht per se schlecht“, betont Anja Roth, Ernährungsexpertin vom Süßstoff-Verband. Die weit verbreitete Sorge, dass vermehrter Konsum von süßen Lebensmitteln zu einer stärkeren Präferenz und Lust auf süße Lebens­mittel im Allgemeinen führt, wird von der aktuellen Studienlage nicht bestätigt. Süßstoffe können laut Roth gerade besonders Menschen mit zu hohem Zuckerkonsum bei der Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil unterstützen.

Denn die Süßstoffe verringern nachweislich die Energiedichte sowie den Kohlenhydratgehalt eines Produkts und können dadurch zu einer Senkung der Zucker- und Energieaufnahme beitragen und somit eine positive Rolle bei der ­Gewichtsabnahme spielen. „Süßstoffe bieten also eine praktisch kalorienfreie, zahnfreundliche Alternative und ermöglichen, die Süße trotz der Reduktion von Zucker zu erhalten, ohne vergleichbare negative Effekte auf die Gesundheit zu riskieren“, sagt Roth.

Derzeit sind elf Süßstoffe in der EU zugelassen, zu den bekanntesten unter ihnen zählen Aspartam oder Saccharin. Sie alle müssen strenge Zulassungsverfahren durchlaufen und sind regelmäßig Gegenstand von wissenschaftlichen Studien und Prüfungen. Zusätzlich wird bei der Zulassung von den Behörden genau festgelegt, welche Menge bestimmte ­Lebensmittel enthalten dürfen.