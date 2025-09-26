Innovation im Verkehr als Wachstumsmotor

Der Verkehrsbereich steht vor einem fundamentalen Wandel. Auf der Straße, auf Schienen und in der Luft. Neue Technologien, veränderte Mobilitätsbedürfnisse und klimapolitische Ansprüche stellen die Mobilitätswirtschaft vor neue Herausforderungen. Sie eröffnen aber auch neue Geschäftsfelder und Wachstumschancen. Denn eine moderne, effiziente Verkehrsinfrastruktur ist Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich. Der Verkehrsbereich bietet Österreich die Chance, sich als führender Innovationsstandort zu etablieren. Diese zentrale Botschaft zog sich durch das Wirtschaftsgespräch „Innovation – Wie kann der Verkehrsbereich Wirtschaftsmotor für Österreich sein?“ der Volksbank Wien AG.

Für Manuela Waldner, CFO ÖBB-Holding AG, sind Innovationen ein wichtiger Faktor, um die steigende Komplexität in einem Unternehmen wie den ÖBB zu reduzieren: „Wir haben im Jahr 2024 rund 511 Millionen Fahrgäste und 80 Millionen Tonnen Güter befördert. Durch unser Wachstum steigen natürlich auch die Anforderungen und die Komplexität unseres Betriebes.“ Ein großer Hebel, um die Komplexität zu reduzieren, liegt in der Digitalisierung und der Innovation. „Wenn man digitalisiert und Innovationen hervorbringt ist es wichtig, dies nicht am Kunden vorbei zu machen. Da haben wir auch einige erfolgreiche Anwendungen auf den Markt gebracht wie den ,Wegfinder‘ oder ,SimplyGo‘“, so Waldner. Im Hintergrund laufen bei den ÖBB noch andere Digitalisierungsprojekte, von denen Kunden weniger merken. Etwa das aktuell größte Projekt, das European Train Control System ETCS. Noch immer gibt es in Europa mehr als 20 verschiedene Zugkontrollsysteme. Diese sollen zukünftig durch ein einheitliches europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem ersetzt werden.