Der BMW 5er ist eine der meistverkauften Baureihen der Marke. Jetzt steht bereits die achte Generation des Erfolgsmodells in den Startlöchern – und die hat es in sich: Denn erstmals gibt es die Business-Limousine jetzt auch mit Elektroantrieb.

Schon seit dem Marktstart, der in Österreich Ende Oktober 2023 erfolgte, ist der BMW i5 – so der Name des ersten vollelektrischen 5ers – in zwei Varianten erhältlich. Der BMW i5 M60 xDrive startet mit bis zu 442 kW/601 PS durch, das Topmodell schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in gerade einmal 3,8 Sekunden. Als eDrive40 überzeugt die Limousine mit einer Leistung von bis zu 250 kW/340 PS.