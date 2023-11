Infotainment und Fahrerassistenzsysteme sind in neuen Autos Standard. Mit der neuen 5er-Generation geht BMW einen Schritt weiter und implementiert auch innovative digitale Services, die es so noch nie gab: Zum Beispiel eine einzigartige Form des In-Car-Gamings, die unterhaltsame Videospiele ins Cockpit bringt. Bei stehendem Fahrzeug können die Insassen ihre Smartphones als Controller nutzen, um „Casual Games“ am BMW Curved Display zu zocken und so Wartezeiten – beispielsweise bei Ladestopps – zu überbrücken. Die Auswahl umfasst Renn-, Sport-, Quiz- und Musikquiz-Spiele ebenso wie Simulations-, Strategie-, Jump-and-Run- sowie Puzzle-Games.