Ein weiterer vom EU-Rechnungshof kritisierter Punkt ist die Zunahme an öffentlichen Ausschreibungen, bei denen nur ein Unternehmen anbietet. Die Ursache dahinter ist allerdings weniger zwielichtig als gedacht: Auch der öffentliche Sektor spürt den Fachkräftemangel der Wirtschaft. Der Wind hat sich gedreht und wir befinden uns schon lange nicht mehr auf einem Auftraggeber-, sondern vielmehr auf einem Bietermarkt. Sprich: Der potenzielle Auftragnehmer sagt an und der findet nicht zuletzt aufgrund des noch immer zu häufig forcierten Billigstbieterprinzips oft attraktivere Aufträge in der Privatwirtschaft.

In Kombination mit dem Aufwand, der hinter der Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung steckt, ist das fatal. Denn in einem Aspekt stimme ich dem Prüfbericht des EU-Rechnungshofs vollinhaltlich zu: Die aktuell praktizierte Vergabebürokratie killt den Wettbewerb. Die überzogene Nachweisführung ist nicht mehr zeitgemäß. Vergabeprozesse müssen schlanker werden – und auch KMU-freundlicher. Beispielsweise, indem übergeordneten Zielen in Ausschreibungen höhere Priorität eingeräumt wird. Das beste und nicht das billigste Angebot muss den Zuschlag erhalten. Ausschreibende Stellen und Vergabe-Juristinnen und -Juristen dürfen hier gerne ihr Mindset überdenken.