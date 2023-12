EU-Rechnungshof kritisiert Vergabe öffentlicher Aufträge

Im Jahr 2021 habe der Anteil der Verfahren mit nur einem Bieter einen Höchststand erreicht: So seien 42 % aller Aufträge in Ausschreibungen vergeben worden, an denen nur ein Unternehmen teilgenommen habe. Seit 2011 habe sich der Anteil solcher Vergabeverfahren in der gesamten EU nahezu verdoppelt.

Diese Bilanz trifft auch auf Österreich zu. Prozentuell gab es nur in Slowenien, Zypern, Polen, Tschechien, Ungarn und Griechenland mehr Aufträge, die im Rahmen von Verfahren mit nur einem Bieter vergeben wurden. Gegenüber dem Jahr 2011 hat sich dieser Prozent-Anteil massiv erhöht.