EU-Lieferketten-Richtlinie CSDDD: Was jetzt auf Unternehmen zukommt

An den genannten Punkten schnell erkennbar: Vorbereitung auf CSDDD ist Vertragsarbeit.

Und die Arbeit beginnt jetzt. Die laut CSDDD "spätestens" 2026/2027 erwarteten Guidelines und Musterklauseln, kommen selbst dann nicht rechtzeitig, wenn sie wirklich 2026/2027 kommen. Wobei man dazu sagen muss, dass solche Fristen in der Vergangenheit bei vergleichbaren ESG-Regulierungen teilweise jahrelang nach hinten geschoben wurden, also auch bei der CSDDD 2026/2027 keineswegs in Stein gemeißelt ist. Und auch die Musterklauseln entbinden nicht davon, das eigene Unternehmen und die eigene Lieferant:innen-Struktur zu kennen und die von der EU bereitgestellten Muster entsprechend für die eigenen Verträge angepasst zu integrieren.

Zentral ist jedenfalls der pragmatische, risikobasierte Zugang unter Berücksichtigung des Marktstandards. Zu erwarten ist jedoch, dass sich dieser in den nächsten Monaten massiv ändern wird. Derzeit ist noch zu viel Text und zu wenig Handeln. 30-seitige und 50-seitige Supplier Code of Conduct, die von niemandem kontrolliert, aber allen Vertragspartner:innen geschickt werden, dominieren in vielen Branchen den Markt. Die CSDDD macht dem ein Ende. Ein solches Vorgehen fordert sie weder, noch erfüllt ein solches Vorgehen die Pflichten der CSDDD. Stattdessen gilt: Punktgenaue, pragmatische und doch effektive Umsetzung mit Fingerspitzengefühl.