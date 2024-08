EU-Entwaldungsverordnung EUDR: Anwendung und Umsetzung

Die EU-Entwaldungsverordnung (EU Deforestation Regulation, "EUDR") wurde vor einem Jahr beschlossen. Nach rund eineinhalb Jahren Übergangsphase tritt sie mit Ende 2024 unmittelbar und in allen europäischen Mitgliedstaaten gleichzeitig in Kraft.



Die EUDR ist inhaltlich kompliziert und wenig verständlich geschrieben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht umsetzbar ist. Im Gegenteil: In der praktischen Tätigkeit hat sich gezeigt, dass die EUDR einige Möglichkeiten zur pragmatischen und sinnvollen Implementierung bietet.