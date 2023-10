Nun wurden am 10.08.2023 weitere Coronahilfen in Höhe von 750 Millionen Euro von der Europäischen Kommission genehmigt. Damit will man die zwei Baustellen, Überschreitung der Höchstbeträge und Spätanträge, sanieren. Auf nationaler Ebene wird an einer Richtlinie zur Umsetzung dieser Sanierung gebastelt.

Das klingt nach guten Nachrichten für die österreichischen Betriebe. Doch eine vollständige Behebung der unterlaufenen Fehler wird nicht möglich sein. Überdies besteht dem Vernehmen nach auch in der Frage des Inhaltes der Umsetzungsrichtlinie in einzelnen Punkten Uneinigkeit zwischen den Regierungsparteien.