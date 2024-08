Carbon Capture CC(U)S: Baustein zur Erreichung der Klimaziele?

Rechtlich stehen alle Zeichen auf CCS. Welche Rolle die reine Speicherung von CO 2 in Österreich dann tatsächlich spielen wird, insbesondere ob geeignete Speicher zur Verfügung stehen, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Umso größere Bedeutung könnte zukünftig CCU-Technologien und dem CO 2 -Transport in Offshore-Speicherstätten zukommen. Die Schaffung von Transportinfrastruktur ist eine weitere Säule des Netto-Null-Industrie-Gesetzes. Der Export von CO 2 aus Österreich in andere EU/EWR-Staaten (nicht aber in Drittländer) wird bereits aktuell für zulässig erachtet; zudem wurde die Ausarbeitung eines umfassenden Rechtsrahmens für CO 2 -Transport sowohl auf EU-Ebene als auch vom BMK in Aussicht gestellt.