Was Österreich vom finnischen Glücksspielmarkt lernen könnte

In einer digitalisierten Welt ist das Monopol in Wirklichkeit eine unregulierte Marktstruktur, da der Grad der Kanalisierung miserabel ist. Es wäre meiner Meinung nach auch in Österreich an der Zeit, die Ideologie hintanzustellen und zur Regulierung des Online-Glücksspielmarktes überzugehen. Das wäre verantwortungsvolles Handeln der politischen Entscheidungsträger. Dieses veraltete System wird nur zu erheblichen kumulierten Einnahmeverlusten führen, da der illegale Markt stetig wächst. Diese Entwicklung führt auch dazu, dass es immer schwieriger wird, bei Glücksspielproblemen einzugreifen. Denn das alte System wirkt sich auch nachteilig auf den Spielerschutz aus, der mit den Jahren nicht nur in Finnland, sondern auch in Österreich löchrig geworden ist, wie zahlreiche Untersuchungen belegen. Spielerschutz lässt sich nur mit anbieterübergreifenden Lösungen verbessern. Derartige Lösungen sind mittlerweile fast in ganz Europa Standard.

In meinen Augen verdient die amtierende finnische Regierung Anerkennung dafür, dass sie die Reform systematisch vorangetrieben hat. Die neue Regierung in Österreich sollte sich das Beispiel Finnland zu Herzen nehmen und ähnlich agieren, um Schaden von Spielern, Unternehmen und Staatsfinanzen fernzuhalten.