Jahrzehntelange Investitionen in militärische Forschung haben die USA zu einem Technologie- und Innovationsführer gemacht, weit über den Verteidigungsbereich hinaus. Von GPS bis zum Internet – viele Innovationen der letzten Jahrzehnte entstanden in diesem Umfeld. Ein zentrales Instrument dieser Strategie ist die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), die gezielt Forschungsprojekte fördert und öffentliche Beschaffung nutzt, um bahnbrechende Technologien voranzutreiben. Dabei legt DARPA besonderen Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen, die oft als Innovationstreiber agieren. Österreich und Europa hingegen haben sich in der Vergangenheit oft schwergetan, verteidigungsnahe Investitionen als wirtschaftlichen Standortfaktor zu begreifen.

Angesichts der aktuellen Sicherheitslage kann es sich Österreich nicht leisten, im internationalen Vergleich zurückzufallen. Stattdessen braucht es gezielte Investitionen in Schlüsseltechnologien und eine stärkere Einbindung heimischer Unternehmen in sicherheitsrelevante Entwicklungen. So kann Österreich auch wirtschaftlich profitieren – durch den Aufbau eigener Kompetenzen, den Zugang zu internationalen Märkten und eine schrittweisen Reduktion der Abhängigkeit von außereuropäischen Technologien.