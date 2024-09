US-Wahlen: Täter gegen Staatsanwältin

Harris wurde die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und später die erste Justizministerin in ihrer Heimat Kalifornien. Ihr teils harter Law-and-Order-Kurs damals ging manchem Demokraten sogar zu weit. Als sie 2017 in den US-Senat einzog, nutzte sie ihre Erfahrung als Staatsanwältin auch in der Kongresskammer und tat sich bei Anhörungen ein ums andere Mal mit einem harten und effektiven Befragungsstil hervor.

Den würde sie auch bei den kommenden TV-Duellen Trump spüren lassen (das erste wäre für den 10. September geplant, Trump scheint aber kneifen zu wollen): Sie wisse, wie man mit verurteilten Sexualstraftätern und Steuersündern umgehe. Ich habe sie als Senatorin am Campus von Stanford erlebt, gebildet, gepflegt, ohne aggressive Attitüde, justizpolitisch eher konservativ, nahe an „Law and Order“.

Arge Untergriffe von Trumpisten, die Harris gar eine Tätigkeit als Geheimprostituierte andichten wollen, werden wohl eher das Gegenteil des Gewünschten erreichen. Aber tatsächlich halten Experten es nach wie vor für fraglich, ob es erstmals eine US-Präsidentin geben kann. Kamalas Mann Doug Emhoff ist erst relativ spät (2013) in ihr Leben getreten, geht mit dieser Perspektive locker um: Er empfehle Trump, der sich über den Vornamen seiner Frau lustig machen wollte und ihn immer anders (und falscher) aussprach, sie bald einfach „Mister President“ zu nennen.

Noch lange ist es nicht so weit, ich halte Trump nach wie vor für den Favoriten, es wird aber viel knapper als gegen Biden. Und ich möchte an meine Prognose vor wenigen Monaten erinnern: gut möglich, dass Trump als erster Präsident in der Geschichte aus einer Zelle heraus regieren muss.