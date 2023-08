Sepp Schellhorn: 12 Thesen zur Rettung der Wirtschaft Österreichs

Sepp Schellhorn: Der Unternehmer will in der Politik wieder laut mitreden.

Der Salzburger Multigastronom und Unternehmer Sepp Schellhorn war bis zu seinem überraschenden Rückzug aus Parlament und Politik vor fast zwei Jahren der profilierteste liberale Wirtschaftspolitiker der Neos und wohl auch des Landes. Oft laut, polternd, aber immer auf Grund seiner praktischen Erfahrung nahe an realen ökonomischen Problemen und Zwängen.

Jetzt aber juckt es ihn wieder. Sein Comeback in der politischen Arena soll aber anders verlaufen. Die Erfahrungen des einfachen Abgeordneten, der mahnen, aber nichts umsetzen kann, will er nicht noch einmal machen. Der Pongauer wird daher zunächst ab September eine Tour durch Österreich starten, "an Stammtischen und in großen Hallen", um Unternehmer und andere Gleichgesinnte zu finden, die kluge Wirtschaftsreformen andenken. Unausgesprochener Hintergedanke: Ein solches Programm soll in weiterer Folge in einer Regierungsbeteiligung der Neos im Bund auch umgesetzt werden.

Schellhorn startet in Vorarlberg, die Tour endet im Spätherbst in Wien. Bei den Neos in der Wiener Zentrale stiften die Aktivitäten des auch auf Social-Media-Kanälen sehr präsenten Unternehmers naturgemäß eine gewisse Unruhe. Schon ist die Rede davon, dass Schellhorn als Spitzenkandidat der Pinken für die Nationalratswahl antreten wolle. Schellhorn sagt zu all dem nur so viel: "Wir müssen die Mitte finden, dort ist sehr, sehr viel Platz."

Für den trend hat Schellhorn nun zwölf Thesen formuliert, wie das in allen wesentlichen Parametern dramatisch an Boden verlierende Österreich wirtschaftlich wieder on Track gelangen könnte.

trend.at präsentiert Ihnen in den nächsten Tagen jeweils drei dieser Thesen:

Samstag, 26.8.2023: Thesen 1-3

1. WIRTSCHAFT SIND WIR ALLE.

2. ARBEIT HAT VIELE GESICHTER.

3. DER STAAT SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE - ABER DIE FALSCHEN.

Montag, 28.8.2023: Thesen 4-6

4. NACHHALTIGE ARBEITSPLÄTZE WERDEN VON UNTERNEHMEN GESCHAFFEN.

5. ES GILT DER MISSTRAUENSGRUNDSATZ, DAS MUSS SICH ÄNDERN.

6. DAS PFERD WIRD IMMER AUFS NEUE VON HINTEN AUFGEZÄUMT.

Dienstag, 29.8.2023: Thesen 7-9

7. NEUE STEUERN SIND NIE DIE LÖSUNG.

8. VERSTECKTE STEUERN SIND IMMER DAS PROBLEM.

9. LEISTUNG IST AUS DER MODE GEKOMMEN.

Mittwoch, 30.8.2023: Thesen 10-12

10. NICHT LEISTUNG BESTRAFEN, SONDERN RISIKO BELOHNEN. UND ZWAR FÜR ALLE.

11. WIR HÄNGEN DER IDEE DER ERGEBNIS-GLEICHHEIT AN UND VERHINDERN DAMIT CHANCENGLEICHHEIT.

12. DER STAAT MUSS ZURÜCK AN DEN START.

Sepp Schellhorns 12 Thesen finden Sie auch in der trend. PREMIUM-Ausgabe vom 25.8.2023