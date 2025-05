Wie der in Wien ausfallen wird, traut sich das Management noch nicht einzuschätzen. Wenn sich jemand Pandas leisten kann, dann der älteste Zoo der Welt, der in der Fachwelt wiederholt zum Weltbesten gekürt wurde. Der dem Wirtschaftsministerium zugeordnete, seit 1992 privatisierte Tiergarten, wird sehr gut gemanagt und steht solide da. „Das Geschäftsjahr 2023 geht als das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr in die Tiergartengeschichte ein. Mit über sieben Millionen Euro wurde der höchste Gewinn seit Gründung der GmbH erzielt, der operative Cashflow (ohne Spenden) lag bei über fünf Millionen Euro,“ heißt es im KPMG-Lagebericht. Genug Geld, um die laufend anstehenden Aus- und Umbauten aus dem Tagesgeschäft zu finanzieren, und für alle möglichen Krisen (Energie, Corona) künftig gewappnet zu sein. Mehr als zwei Millionen Besucher und Besucherinnen strömten 2023 in den Tiergarten, in dem 290 Mitarbeitende arbeiten.

Eveline Dungl, zoologische Kuratorin und von Anfang an im Panda-Projekt des Tiergartens involviert, erzählt, wie die beiden Wiener Pandas ausgesucht wurden: „Laut der Zuchtbuchempfehlung gab es Vorschläge von Tieren, die vom Alter und von der Genetik als passend erachtet wurden. Von dieser Shortlist haben wir dieses Pärchen ausgewählt.“ Über den Charakter der Tiere sagt sie: „Beide sind sehr aktiv, neugierig und verspielt.“

Gute Voraussetzungen für Nachwuchs. Die Wiener Betreuer und Betreuerinnen haben bei der Partnerwahl bereits in der Vergangenheit ein gutes Händchen bewiesen. „Fünf Jungtiere wurden auf natürliche Weise gezeugt. Das ist in Europa sonst nirgendwo geglückt“, lobte Li Hongzhong, Vizepräsident des Nationalen Volkskongresses bei der Begrüßungszeremonie. „Ich bin mir sicher, dass die beiden ein gutes Leben in Österreich verbringen werden. Darüber hinaus werden wir hoffentlich die Beziehungen in Handel, Wirtschaft, Technik und Kultur vertiefen können.“