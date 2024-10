Nobelpreisträger Acemoglu: „Es ist ein andauernder Kampf"

Daron Acemoglu :

Man darf aber nicht unterschätzen, wie erfolgreich diese Länder den Übergang gemeistert haben, wie gut sie wirtschaftlich dastehen und wie stark ihre Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten auch deshalb geworden ist. Zwar hat sie in Ungarn zugelassen, dass Viktor Orbán sich sehr viel Macht verschaffen konnte, aber in anderen Ländern sieht es auch anders aus. In Polen und auch in Tschechien wird auch demonstriert.