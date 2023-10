Die Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg sprachen sich am Dienstag für eine neue Förderplattform aus, über die EU-Mittel in Höhe von 13 Milliarden Euro in sogenannte strategische Technologien fließen sollen. Die zusätzlichen Investitionen sollen die EU in strategisch wichtigen Wirtschaftsbereichen unabhängiger von Drittstaaten machen.

Das sei entscheidend, um Europa geopolitisch zu stärken, erklärte der konservative Berichterstatter im EU-Parlament, José Manuel Fernandes. Die Mittel sollen die Entwicklung und Produktion grüner und digitaler Technologien in Europa unterstützen und den Fachkräftemangel bekämpfen.

"Die Kommission versucht die Quadratur des Kreises", erklärte dagegen der Vorsitzende des Industrieausschusses im Europaparlament, Christian Ehler (CDU). Ursprünglich hatte die Kommission einen größeren Fonds für strategisch wichtige Technologien geplant. Die Abgeordneten forderten die Kommission auf, bis Ende 2025 einen Vorschlag für einen solchen Fonds zu machen.