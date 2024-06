Koalition auf Messers Schneide

Die ÖVP wirkte Sonntagnachmittag in der Kommunikation trotz der sich seit Tagen abzeichnenden Situation dennoch einigermaßen überrumpelt. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) warf Gewessler "Verfassungs- und Gesetzesbruch" vor und kündigte "rechtliche Konsequenzen" an - welche das sein sollen, konnte man in der Volkspartei am Sonntag allerdings nicht beantworten. Am Montag tat man dann schließlich kund, eine Nichtigkeitsklage beim EuGH und eine Anzeige gegen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen Amtsmissbrauchs einzubringen - eine neue Eskalationsstufe.

Von einem "Koalitionsbruch" wegen des grünen Alleingangs wollte man in ÖVP-Regierungskreisen bisher noch nicht sprechen. Nur Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) platzte offenbar Sonntagabend der Kragen, er warf den Grünen öffentlich einen "klaren Koalitionsbruch auf Bundesebene" vor. Verfassungsministerin Edtstadler sprach am Montag zwar von einer "veritablen Regierungskrise". Ob die türkis-grüne Koalition damit am Ende sei, wollte sie aber nicht sagen: "Das wird man sich anschauen müssen." Mehr Klarheit sollte am späten Montagnachmittag herrschen: Um 17.00 Uhr wird Kanzler Nehammer eine Stellungnahme bei der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel abgeben. Andere Pressetermine mit ÖVP-Regierungsmitgliedern am Montag und Dienstag wurden unterdessen kurzfristig wieder abgesagt.

Dass bisher kein namhafter ÖVP-Bundespolitiker das Wort "Koalitionsbruch" öffentlich in den Mund nahm, heißt aber nicht, dass nicht intern sehr wohl über einen Ausstieg aus der ungeliebten Koalition nachgedacht wird. Etliche in der Partei seien derart verärgert, dass sie aufs Schlussmachen drängen, war am Montag hinter vorgehaltener Hand zu hören. Dem gegenüber steht allerdings, dass es ohnehin nur mehr dreieinhalb Monate bis zur Nationalratswahl sind. In der verbleibenden Zeit steht eigentlich noch so manches an, was die ÖVP in trockene Tücher bringen will - mehrere Vorhaben liegen beschlussreif im Nationalrat, zudem möchte man noch die Besetzung des EU-Kommissars fixieren.