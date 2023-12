IHS-Chef Holger Bonin: "Das Schlaraffenland muss warten"

Holger Bonin :

Ich habe mich wissenschaftlich intensiv mit Frey-Osborne befasst. Diese Studien haben das methodische Problem, dass sie auf Experteneinschätzungen beruhen. Die reine Möglichkeit, etwas ersetzen zu können, bedeutet aber nicht, dass es auch gemacht wird. Wir könnten längst schon Züge automatisch fahren lassen, aber das scheitert häufig am Widerstand der Nutzer und an den Investitionskosten. Natürlich sind Berufe ausgestorben in Wien etwa der Tramwayschienenritzenkratzer oder in anderen Gegenden der Ameisensammler. Berufe sterben typischerweise aber nicht über Nacht aus, es gibt ja noch immer Cembalobauer und Handschuhmacherinnen in Wien. Wichtiger ist, dass sich Tätigkeitsprofile ändern. Und darin steckt auch eine Chance. Im Pflegebereich fällt etwa durch die verpflichtende Dokumentation viel Papierkram an, der mit Hilfe von KI-Systemen wie etwa ChatGPT schneller erledigt werden kann. So kann sich das Pflegepersonal stärker auf die Pflege selbst konzentrieren. Wenn Ihr Layout automatisiert erstellt wird, können Sie sich als Journalist auf den kreativeren Teil der Arbeit konzentrieren.