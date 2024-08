"Grünes Gas": Ringen um Biogas-Gesetz EGG

Wenn es nach dem grünen Klima- und Energiesprecher geht, soll der neue Entwurf im letzten Plenum im September beschlossen werden. "Einer Zustimmung zu dem Gesetz steht nun aus unserer Sicht nichts mehr entgegen." Für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat notwendig, Hammer zählt auf die Stimmen von ÖVP, Grünen und SPÖ.

Für SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr und SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll ist das Problem mit dem neuen Entwurf aber nicht gelöst. Die beiden Sozialdemokraten warnten am Dienstag in einer Reaktion vor hohen Mehrkosten. Haushalte, die mit Gas heizen, müssten laut Arbeiterkammer mit Mehrkosten von 160 bis 260 Euro im Jahr rechnen, sagte Herr am Dienstag vor Journalisten. Aber 900.000 Haushalte hätten bereits Probleme, die Wohnungen entsprechend zu heizen, ergänzte sie. "Es kann nicht sein, dass die Haushalte für etwaige Mehrkosten beim Biogas aufkommen", sagte Herr. Beim neuen EGG-Entwurf wurde entgegen früheren Planungen der Mindestanteil an erneuerbarem Gas bis 2030 auf 6,5 TWh reduziert, sagte Schroll.

Es gibt aber noch einen weiteren Knackpunkt: "Sämtliche neue Biogasanlagen dürfen ausschließlich mit Abfall- und Reststoffen produzieren und für bereits in Betrieb befindliche gibt es einen fixen Ausstiegspfad mit Zwischenzielen", führte Hammer weiters an. "Wenn der Beschluss ausbleibt, wird es bestehenden Strom produzierenden Biogasanlagen weiterhin erlaubt sein, Lebensmittel zu verwenden - das kann doch niemand wollen", so Hammer. Ursprünglich hätte es auch für Neuanlagen einen schrittweisen Ausstieg aus der Verwertung von Lebensmitteln geben sollen, verwies Schroll auf die früheren Pläne zum EGG. "Es kann doch nicht sein, dass in bestehenden Biogasanlagen weitere zehn Jahre Lebensmittel für die Erzeugung von Biogas verwendet werden", so der Energiesprecher. "Die Lebensmittel erwiesen sich als Inflationstreiber und dann sollen sie verschwendet werden", konterte Herr.