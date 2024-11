Erste Kandidaten für Trumps Wirtschaftsteam

Für den Posten des Finanzministers im Trump-Kabinett werden zurzeit mehrere Namen gehandelt:

Scott Bessent scheint die besten Karten zu haben. Der langjährige Hedgefongs-Investor berät Trump seit Jahren in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Trumps Plan Zölle als Verhandlungsinstrument einzusetzen, steht Bessent positiv gegenüber. Zudem hat sich Bessent für eine umfassende Steuerreform und für mehr Deregulierung ausgesprochen. Damit soll insbesondere die Kreditvergabe der Banken und die Energieproduktion angekurbelt werden. Laut eigenen Angaben ist Bessent seit mehr als 30 Jahren mit der Trump-Familie befreundet und gehöre zu den Wall Street-Managern, die Trump von Anfang an unterstützt haben: „Ich bin voll und ganz für Trump", so Bessent.

Auch Robert Lighthizers Name wird genannt. Der US-Handelsbeauftragte soll diese Position laut Trumps Wünschen jedenfalls wieder übernehmen. Ihm werden aber auch Außenseiterchancen für das Finanzministerium zugesprochen. Wie Trump ist auch Lighthizer ein Handelsskeptiker und ein überzeugter Anhänger von Zöllen. Er war eine der führenden Persönlichkeiten in Trumps Handelskrieg mit China und bei der Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) mit Mexiko und Kanada während Trumps erster Amtszeit.

Der langjährige Chef des Finanzdienstleistungsunternehmens Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, hat ebenso Chancen auf den Finanzministerposten. Lutnick lobte in der Vergangenheit Trumps Wirtschaftspolitik - einschließlich der Einführung von Zöllen. Er spielt im Übergangsteam von der Biden- zur Trump-Verwaltung eine zentrale Rolle. Lutnick ist federführend bei der Rekrutierung von Mitarbeiter:innen für die neue Regierung. Mit seiner Hilfe wird Trump „das beste Team aufbauen, das jemals an die Regierung gekommen ist“, so Lutnick. Geht es nach ihm selber, ist er als Finanzminister Teil davon.

Als Handelsministerin wird Linda McMahon kolportiert. Die Managerin gilt als Favoritin für diesen Posten. McMahon ist eine wichtige Spenderin der Trump'schen Kampagne und eine Unterstützerin der ersten Stunde. In Trumps erster Amtszeit leitet sie die Behörde für kleine Unternehmen. McMahon ist Mitbegründerin und ehemalige Geschäftsführerin des professionellen Wrestling-Unternehmens WWE. Und sie gründete mit Gleichgesinnten das konservative America First Policy Institute (AFPI). Der Thinktank hat hunderte Verordnungen ausgearbeitet, die Trump zurück im Weißen Haus in Kraft setzen soll.