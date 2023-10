Sebastian Kurz :

Ich schätze Martin Engelberg überaus für alles, was er politisch in Österreich leistet, wie er die Beziehungen Österreichs mit Israel vorantreibt und für sein Engagement im Kampf gegen Antisemitismus. Wenn ich die Bilder der unglaublichen Grausamkeit sehe, die sogar noch den IS übertrifft, dann fehlen mir selber fast die Worte. Was man sagen kann, ist, dass die Grausamkeit, die wir durch den IS erlebt haben, hier noch einmal gesteigert wird. Ich finde es daher mehr denn je notwendig, dass in den Medien auch in Europa das, was da passiert, richtig eingeordnet wird. Es geht hier nicht um Juden gegen Palästinenser. Es geht hier nicht darum, ob man Verständnis für die Schwierigkeiten vieler Palästinenser hat. Es gibt viele Palästinenser, die kein Verständnis für das Vorgehen der Hamas haben. Auch die Autonomiebehörde der Palästinenser hat sich distanziert.