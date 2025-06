Causa Buwog: Grasser trat Haftstrafe an

Der 56-Jährige Karl-Heinz Grasser sei kurz nach Mittag eingetroffen, hieß es von der Justizanstalt gegenüber der APA. Der Ex-Finanzminister ist Ende März in der Buwog-Affäre zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Anfang Mai hatte er die Aufforderung zum Strafantritt erhalten. Ab diesem Zeitpunkt hat man von Gesetzes wegen ein Monat Zeit, um in der zuständigen JA zu erscheinen.

Der gebürtige Kärntner Grasser hat seinen Wohnsitz mit seiner Familie seit Jahren in Kitzbühel. Der ebenso wie Grasser verurteilte Ex-Lobbyist und frühere FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger hatte indes zuletzt einen Haftaufschub aus medizinischen Gründen beantragt. Dasselbe tat der ebenfalls schuldig gesprochene Ex-Lobbyist Peter Hochegger. In beiden Fällen seien medizinische Sachverständige bestellt worden, die nun überprüfen sollen, ob die geltend gemachten gesundheitlichen Gründe vorliegen, hatte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, gegenüber der APA am Wochenende erklärt. In der Regel dauert es sechs bis acht Wochen, bis eine Begutachtung und Befundung zur Frage einer Vollzugsuntauglichkeit abgeschlossen ist. Der Tiroler Meischberger hätte in der Justizanstalt Korneuburg einrücken müssen, da er seinen Wohnsitz in Niederösterreich hat.

Grasser war am Montag vor der Justizanstalt im Westen Innsbrucks nicht gesehen worden. Medienvertreter und Fotografen warteten vor dem Gebäude auf die mögliche Ankunft Grassers, der von 2000 bis 2007 als Ressortchef fungierte - zunächst für die FPÖ und dann als Parteifreier bzw. ÖVP-Naher. Lediglich ein Wagen mit verdunkelten Autoscheiben und einem Kennzeichen des Bezirks Kitzbühel deutete auf seine Anwesenheit hin. In die Justizanstalt dürfte der 56-Jährige jedoch mit einem anderen Fahrzeug gelangt sein.