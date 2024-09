Auf ins Parlament!

Praktisch alle etablierten Parteien haben bei der Erstellung ihrer Listen das Ziel verfolgt, auf wählbaren Rängen rund die Hälfte der Kandidatenplätze für Frauen zu reservieren. Selbst die FPÖ, aktuell mit einem Frauenanteil von 13 Prozent in ihrem Nationalratsklub Schlusslicht, hat die ersten 30 Plätze ihrer Bundesliste nach dem Reißverschlussprinzip besetzt. Auch wenn die endgültige Zusammensetzung stark von Landes- und Regionalwahl-ergebnissen beeinflusst wird: Es kann fix damit gerechnet werden, dass der derzeitige Frauenanteil im Parlament in Höhe von 41 Prozent in der nächsten Legislaturperiode noch einmal steigen wird.

Während in der FPÖ, die derzeit in den Umfragen führt, Vertreterinnen von freien Berufen wie Rechtsanwältinnen und Apothekerinnen dominieren, hat die ÖVP die höchste Dichte an Kandidatinnen mit mehrjähriger Erfahrung in der Privatwirtschaft oder mit unternehmerischem Background. In der SPÖ sucht man derlei mit der Lupe, es gibt eine Unternehmensberaterin auf Rang 44. Bei Grünen und Neos, tendenziell urbane Parteien mit hohem Akademikerinnenanteil, ist der Anteil der Wirtschaftspraktikerinnen durchaus noch ausbaufähig.

Nicht jede Frau im künftigen Parlament ist auch eine künftige Frauenpolitikerin. Dennoch bringt praktisch jede Kandidatin eigene Erfahrungen aus Berufsbereichen mit, in denen häufig Männer dominant waren oder sind – und zieht daraus ihre eigenen Schlüsse. Alle vom trend porträtierten Frauen sind etwa klar für einen Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, um Frauen für berufliche Entfaltung überhaupt erst einmal freizuspielen.

Wie sie selbst mit ihrem Beruf umgehen werden, sollten sie den Einzug in den Nationalrat schaffen, ist bei den Meisten noch unklar. Neos-Kandidatin Ines Holzegger will erst einmal den Wahlabend abwarten, bevor sie darüber entscheidet, ob sie ihren Job als IT-Fachkraft reduzieren will oder muss. Eva Maria Kroismayr-Baier von der FPÖ hat ihre Kessler-Alm in Schladming vor einem Jahr verpachtet und startet eben in eine neue unternehmerische Tätigkeit, die sich mit den Anforderungen an eine Nationalrätin in Einklang bringen lassen sollte. ÖVP-Unternehmerin Tanja Stöckl, nebenher auch Obfrau der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Oberwart, hat schon einmal vorsorglich die Öffnungszeiten reduziert und hofft, ihre 70-Stunden-Präsenz mit digitalen Mitteln reduzieren zu können. Doch ein Entweder-oder wird es für sie nicht geben, sagt sie. „Mein unternehmerisches Engagement wird bleiben, es ist die Verbindung zu den Menschen.“