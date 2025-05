Sechs spannende Podcasts für Klein- und Mittelunternehmer

Die Macher. „Ein Mutmacher-Podcast für Macher, die etwas bewegen sollen“, so würde Susanna Winkelhofer (im Bild unten) ihren Interview-Podcast beschreiben. Sie ist Podcast-Host und Chefredakteurin beim gleichnamigen Wirtschaftsmagazin „Die Macher“. Ein Podcast mit Machern für Macher, quasi – locker aufbereitet zum Hören nebenbei. Mit Word-Raps am Anfang bekommen Hörer:innen ein besseres Gefühl für die Interview-Gäste. Manche Fragen weiß nicht einmal der Podcast-Host im Vorhinein, die ziehen die Gäste nämlich selbst. Klein- und Mittel­unternehmer:innen profitieren vom Podcast, nicht nur, weil viele Gäste selbst KMU haben, sondern auch weil sich viele Themen speziell an Führungskräfte richten. So auch zwei der beliebtesten Folgen des Podcasts „Wie entfalte ich mein Potenzial?“ mit Unternehmens­sanierer und Coach Gottfried Prinz oder „Wie trainiert man fürs Leben?“ mit dem Unternehmer Ali Mahlodji. Winkelhofer verrät trend ein Geheimnis: Ab 2025 erwartet die Hörer:innen von „Die Macher“ etwas „ganz Neues“.