Erst Politikerin, dann Unternehmerin

Ihr Vater war Weinbauer, Tanzmusikant und Versicherungsmakler in einer Person, und vielleicht weiß Silvia Grünberger deshalb so genau, wie man Dinge reifen lässt, Leute gut unterhält – und wie man im Schadensfall agiert. Das sind alles wichtige Zutaten für eine Karriere als PR- und Public-Affairs-Unternehmerin. Als sie von Gründer Wolfgang Rosam dessen letzte 19 Prozent an der gleichnamigen Agentur übernahm – sie hält nun 70 Prozent – war das nur der formelle nächste Akt in einer Rolle, die sie schon lange ausübt. Künftig heißt die Agentur Grünberger & Partner, seit 13. Mai ist die neue Gesellschafterstruktur auch im Firmenbuch ersichtlich.

Dabei war der Weg der 43-jährigen Burgenländerin zu ihrem jetzigen Job alles andere als linear. Kurz nach Start des Publizistik- und Psychologiestudiums wurde sie mit 21 von Wolfgang Schüssel für die Politik entdeckt, bis 34 war sie Nationalrätin der ÖVP. „„Ich habe meine Karriere nie geplant, sondern die Chancen, die sich mir geboten haben, ergriffen und vollen Einsatz gezeigt.“ Nach der Politik war es die Chance, bei Rosams Agentur anzudocken.

Heute ist sie regelmäßig in Diskussionssendungen zu Gast, vom „Talk im Hangar“ bei Servus TV bis zu „Wild umstritten“ bei Puls 24.

Geholfen haben stets die extrem hohen Ansprüche an sich selbst und an alles, was sie macht. Vom Kunden-Spezialwunsch bis zum 4-gängigen Weihnachtsmenü: Alles muss perfekt sein. „Ich gebe immer 120 Prozent“, sagt sie, die am eigenen Beispiel aber auch demonstrieren will, dass sich Leistung lohnt.

In der Politik habe sie sich „immer so verhalten, als ob es um mein eigenes Unternehmen ginge“, beteuert sie. Dass die Zustimmung zu einem Budgetbeschluss im Parlament dann aber doch etwas anderes ist, als das eigene Firmenbudget heil durch die Krise zu bringen – das musste sie erst später erfahren. Schlaflose Nächte kennt sie jedenfalls spätestens seit den Corona-Jahren. Es ist die typische Erfahrung einer KMU-Unternehmerin: Im Krisenfall fällt dir auf, dass du für alles zuständig bist.

Von wem lässt sich die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, Spezialistin für CEO-Positioning, selbst beraten? „Wir sind in der Manöverkritik extrem ehrlich miteinander“, sagt sie über ihre Mitgesellschafter Peter Schiefer, Cathleen Völkel, Gerhard Jarosch und Wolfgang Hesoun. Dazu kommen 15 Mitarbeiter:innen, die 360-Grad-Feedback quasi institutionalisiert haben.

Kleine Brötchen backen war für die Inhaberin und Chefin einer der führenden Agenturen des Landes ohnehin keine Option. In der Branche kennt sie sich aus: Ihre Großeltern waren Bäcker.

Silvia Grünberger organisiert die beliebte Event-Reihe trend.CEO-Dinner.