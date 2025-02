Zementkonzern Holcim mit Rekordergebnis

Damit erfüllte Holcim die Schätzungen von Analysten, die einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Umsatz von 26,4 Milliarden Franken und einem operativen Ergebnis von 5,0 Milliarden Franken gerechnet hatten.

Für das laufende Jahr peilt Holcim ein Umsatzwachstum in lokalen Währungen im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine überproportionale Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses an. Der Heidelberg-Materials-Rivale bekräftigte die Pläne zur Abspaltung des Nordamerikageschäfts. Der Bereich soll bis Jahresmitte unter dem Namen Amrize an der New York Stock Exchange (NYSE) und an der Schweizer Börse SIX notiert werden. Die Aktionäre müssen der Transaktion noch zustimmen.