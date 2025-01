WSJ - Investor steigt in Übernahmestreit um US Steel ein

Der aktivistische Investor sei nicht an einem Verkauf des US-Stahlherstellers an eine andere Partei interessiert. Ancora plane außerdem, US-Steel-Chef David Burritt abzusetzen, heißt es in dem Bericht weiter. Ancora habe bereits neun eigene Kandidaten für den zwölfköpfigen US-Steel-Verwaltungsrat nominiert, darunter den ehemaligen Stelco-Chef Alan Kestenbaum. Weder Ancora noch US Steel oder Nippon Steel waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Anfang des Monats hatte US-Präsident Joe Biden die 14,9 Milliarden Dollar (14,23 Mrd. Euro) schwere Übernahme von US Steel durch Nippon Steel blockiert und dem japanischen Stahlkonzern eine Frist bis Juni gesetzt, um sein Angebot zurückzuziehen. Die Unternehmen reichten daraufhin Klage gegen die US-Regierung ein.