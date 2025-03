WSJ: Alphabet bietet für Cybersecurity-Startup Wiz 30 Mrd. Dollar

Im vergangenen Jahr hatte Wiz eine rund 23 Milliarden Dollar schwere Offerte von Alphabet zurückgewiesen, um sich auf seinen Börsengang zu konzentrieren. Wiz bietet Cloud-basierte Cybersicherheitslösungen an, mit denen auf Grundlage Künstlicher Intelligenz Bedrohungen in Echtzeit begegnet werden können. Alphabet will in seine Cloud-Infrastruktur investieren und in dem Geschäft mehr Kunden gewinnen.