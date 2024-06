Internationaler Wirtschaftsappell für das EU-Renaturierungsgesetz

Der Versuch, das EU-Renaturierungsgesetz doch noch unter der belgischen Ratspräsidentschaft, also noch im Juni 2024, zu beschließen, erhält Rückenwind seitens der Wirtschaft. Über 50 Unternehmen und Unternehmensverbände, die in Belgien und in der gesamten EU tätig sind, haben sich mit einem Brief an den belgischen Premierminister Alexander de Croo und Umwelt- und Energieminister Alain Maron gewandt. Darin ersuchen sie, die endgültige Verabschiedung des Gesetzes sicherzustellen.

Laut der Naturschutzorganisation WWF, die diesen Brief den Medien zugänglich gemacht hat, handelt sich um eine Folgeinitiative zu der im vergangenen Jahr von über 100 großen Unternehmen unterzeichneten Erklärung, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, das lang erwartete Gesetz zu verabschieden.