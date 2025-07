Wiener Börse: Biotech-Firma Reploid im direct market plus

So verwerte das Insekt "organische Reststoffe in kürzester Zeit", womit es das Potenzial habe, aus geringwertigen biologischen Abfällen "hochwertige Rohstoffe zu gewinnen". Ziel sei es, eine umweltfreundliche Alternative zur klassischen Entsorgung zu schaffen.

Das Segment direct market plus richtet sich an Wachstumsunternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe (KMU). "Um unsere Vision konsequent voranzutreiben, brauchen wir mehr Sichtbarkeit, Transparenz und eine neue unternehmerische Dimension. Das Listing an der Wiener Börse ist dafür ein Auftakt, auf den weitere Schritte am Kapitalmarkt folgen sollen", sagte Reploid-Gründer und CEO Philip Pauer laut Aussendung der Börse.