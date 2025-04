VW-Tochter Scania übernimmt Northvolt-Batteriepack-Tochter

Northvolt Systems fertigt mit ungefähr 260 Mitarbeitern Batteriemodule, die etwa in Baumaschinen zum Einsatz kommen. Bereits im Februar hatte Scania Interesse an der Anlage angemeldet, der Verkauf war wegen der zwischenzeitlichen Insolvenz jedoch auf Eis gelegt worden.

Northvolt galt lange als Europas beste Antwort auf die chinesische Dominanz bei Batteriezellen. Das Unternehmen kämpfte jedoch von Beginn an mit technischen Problemen und saß auf einem mehrere Milliarden Dollar großen Schuldenberg. Nachdem eine Sanierung unter Gläubigerschutz nach US-Recht gescheitert war, meldete Northvolt Mitte März in Schweden Insolvenz an.