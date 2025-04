Volkswagen verdoppelt Auslieferungen von E-Autos in Europa

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Volkswagen hat im ersten Quartal 2025 in Europa mehr als doppelt so viele Elektroautos ausgeliefert als im Vorjahr. Von Jänner bis März seien mehr als 150.000 E-Autos an die Kunden übergeben worden, teilte der Konzern mit. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 74.400 Fahrzeuge. Insgesamt habe VW mit allen Antriebsarten ein Plus von 29 Prozent verzeichnet, bestätigte der Wolfsburger Konzern einen entsprechenden Bericht von "Bild" (Mittwochausgabe).

von APA