Versicherer Baloise verdiente 2024 deutlich mehr

"Unsere kürzlich lancierte Refokussierungsstrategie hat erste sichtbare positive Auswirkungen auf die Leistungs- und Wertgenerierungsfähigkeit unseres Unternehmens", erklärte Konzernchef Michael Müller. Das spiegle sich in der Jahresbilanz mit einer verbesserten Schaden-Kosten-Quote und einer höheren Eigenkapitalrendite wider.

Die Dividende soll um 0,4 Franken auf 8,1 Franken je Aktie steigen. Zusätzlich will der Versicherer eigene Aktien im Volumen von bis zu 100 Mio. Franken zurückkaufen. Baloise hatte den Geldsegen für Aktionäre bereits im November in Aussicht gestellt. Unter dem Druck des Finanzinvestors Cevian will der Konzern rentabler werden und künftig mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Baloise sieht sich auf Kurs, die mittelfristigen Finanzziele zu erreichen.