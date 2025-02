Verletzter Patient bei Brand in Klinik Floridsdorf in Wien

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei einem in der Nacht auf Samstag in einem Spitalszimmer in der Klinik Floridsdorf ausgebrochenen Brand ist ein Patient verletzt worden. Das teilte der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) am Samstagmorgen mit. Der Brand sei kurz vor Mitternacht durch einen mit Sauerstoff versorgten Patienten ausgelöst worden, der rauchen wollte. Die sofort ausgelöste Sprinkleranlage habe den Brand umgehend gelöscht und das diensthabende Personal rasch reagiert, hieß es.

von APA