Verdächtiger nach Attacke bei Wiener Anwalt festgenommen

Nach der brutalen Messerattacke auf die Mitarbeiterin einer Wiener Anwaltskanzlei auf der Landstraßer Hauptstraße am Montagnachmittag, ist es der Polizei noch in den Abendstunden gelungen, den 53-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, berichtete die Exekutive Dienstagfrüh. Das Opfer war mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gekommen. Mittlerweile befand sich die 56-Jährige in einem stabilen Zustand, sagte Polizeisprecher David Pawlik der APA.

von APA