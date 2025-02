Verbraucherpreise in China im Jänner stark gestiegen

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Verbraucherpreise in China sind im Jänner so stark gestiegen wie seit fünf Monaten nicht mehr. Der Verbraucherpreisindex legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,5 Prozent zu, wie das Nationale Statistikamt am Sonntag mitteilte. Im Dezember lag das Plus noch bei 0,1 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent, nach einer Stagnation im Dezember.

von APA