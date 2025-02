USA: Auftragseingänge für langlebige Güter ziehen an

© APA/APA/AFP/POOL/JENNIFER BUCHANAN home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Jänner stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen zogen im Monatsvergleich um 3,1 Prozent an, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt ein Plus von 2,0 Prozent erwartet.

von APA