US-Versicherer Travelers verdient im Schlussquartal mehr

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDY LYONS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Versicherer Travelers hat trotz erhöhter Schäden aus Naturkatastrophen im vierten Quartal deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich fuhren die Amerikaner einen Nettogewinn von 2,1 Mrd. US-Dollar (1,9 Mrd. Euro) ein, wie sie am Mittwoch in New York mitteilten. Das waren im Jahresvergleich um 28 Prozent mehr. Dabei kamen dem Konzern höhere Erträge aus Neuabschlüssen ebenso zugute wie ein gestiegenes Ergebnis aus der Kapitalanlage.

von APA