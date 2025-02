US-Schauspieler Gene Hackman 95-jährig verstorben

© APA/APA/AFP/HECTOR MATA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-amerikanische Hollywoodschauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa sind tot in ihrem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden worden. Das berichteten lokale Medien am Donnerstag. Anzeichen für ein Gewaltverbrechen gebe es Polizeiangaben zufolge nicht. Demnach sei auch der Hund des Ehepaares tot. Der zweifache Oscar-Gewinner Hackman, der über mehrere Jahrzehnte hinweg zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods gehörte, wurde 95 Jahre alt.

von APA