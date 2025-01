US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

© APA/APA (AFP)/MANDEL NGAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Kurz nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump geht die US-Notenbank Federal Reserve in Warteposition. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den Leitzins am Mittwoch im Korridor von 4,25 bis 4,50 Prozent. Experten hatten nach entsprechenden Signalen der Notenbank mit der Zinspause gerechnet. Denn Powell hatte im Dezember nach dem dritten Abwärtsschritt in Folge betont, dass die Fed bei weiteren Senkungen vorsichtig sein werde.

von APA