UBS erhält Zulassung für US-Pensionsgeschäft

Die UBS kann weiter im US-Vorsorgegeschäft aktiv sein. Das US-Arbeitsministerium gewährte der Schweizer Großbank die nötige Ausnahmegenehmigung, zeigt ein Behördendokument. Das Ministerium erklärte, die UBS könne sich nun bis Juni 2029 auf ihren Status als qualifizierter professioneller Vermögensverwalter in den USA stützen. Zuvor hatte ein Fehler in den Unterlagen das Geschäft mit verwalteten Vermögen in Höhe von 11 Mrd. Dollar (10,7 Mrd. Euro) in Frage gestellt.

von APA